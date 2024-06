Patram de Canela realiza atividade de educação ambiental na EMEF Barão do Rio Branco

Na tarde da última quarta-feira (12/06), o Soldado De Aquino, Instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, realizou uma palestra ambiental na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Barão do Rio Branco (@escolabaraoriobranco), na cidade de Canela.

Com o tema “Meio Ambiente e Sustentabilidade”, foi ministrada uma palestra lúdica para 36 alunos do 1º, 2º e 3º ano da Escola Barão do Rio Branco, sendo tratados assuntos como Meio Ambiente, Lixo, Água, Poluição e Sustentabilidade.

Ao final da atividade educacional foi realizado perguntas sobre os temos trabalhados, sendo agraciados com brindes os alunos que responderam de maneira correta cada questão.

A importância da educação ambiental na escola está ligada ao fato de promover consciência ecológica relacionado, por exemplo, à preservação dos recursos naturais. Durante as atividades, os estudantes aprendem como as ações, que visam a preservação da água, florestas, animais e tudo encontrado na natureza, são necessárias à sobrevivência das gerações futuras.

Assim, inserir a educação ambiental nas escolas é capacitar os estudantes com pensamento crítico para que saibam se posicionar sobre as questões que envolvem a relação com o meio ambiente e que, certamente, impactarão a sociedade a longo prazo.