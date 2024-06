Tenente Coronel André é transferido para o comando regional fronteira noroeste em Santa Rosa

No começo deste mês o comandante do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1ºBPAT), Tenente Coronel André Lima da Silva, foi transferido e assumiu como comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Fronteira Noroeste (CRPOFNO), com sede no município de Santa Rosa.

Tenente Coronel André estava a frente do Batalhão Turístico desde fevereiro deste ano, sendo que já havia comandando o 1°BPAT entre os anos de 2020 e 2022.

A Major Cláudia Maldaner que estava no Comando Regional das Hortênsias, retorna ao batalhão e passa a responder pelo comando.