Voluntárias de Porto Alegre doam casacos de lã para aquecer bebês em Canela

Com o objetivo de proporcionar mais conforto aos recém-nascidos durante o inverno, voluntárias de Porto Alegre, lideradas por Olga Medeiros, uniram esforços para tricotar e doar casacos de lã para a Prefeitura de Canela. A entrega desses agasalhos ocorreu na tarde de quinta-feira (13/6) na Unidade Central de Saúde, onde foram recebidos pela Secretaria de Saúde.

Os casacos serão destinados à Clínica dos Bebês, uma iniciativa crucial para garantir o bem-estar das crianças nos meses mais frios. Cristina Moura, enfermeira responsável, explicou que as famílias beneficiadas passam por uma avaliação de vulnerabilidade antes de receberem as doações, garantindo que cheguem às mãos das pessoas que mais precisam.

Olga Medeiros, com laços familiares em Canela, sendo a mãe do delegado Vladimir Haag Medeiros, expressou sua satisfação com a oportunidade de contribuir para a comunidade. “É gratificante poder ajudar, especialmente quando se trata de cuidar dos nossos pequenos”, comentou o delegado Vladimir durante a entrega dos agasalhos.

No caloroso gesto de solidariedade das voluntárias de Porto Alegre para aquecer os recém-nascidos de Canela neste inverno, uma surpresa especial foi reservada para Sara Fauth Saez. Grávida de sete semanas, Sara estava na Unidade Central de Saúde para atendimento quando recebeu um dos casaquinhos doados.

Emocionada, Sara compartilhou que este foi seu primeiro presente para o bebê que está por vir. A iniciativa não apenas aqueceu os corações das mães e dos voluntários, mas também demonstrou o impacto positivo que a solidariedade pode ter na vida das pessoas, especialmente durante momentos tão especiais como a chegada de um novo membro à família.

Com essa ação, além de garantir o bem-estar dos bebês na Clínica dos Bebês, as voluntárias demonstram seu apoio a todas as famílias, inclusive às futuras mamães como Sara, fortalecendo os laços comunitários e promovendo um ambiente de cuidado e acolhimento para todos.