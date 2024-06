39º Natal Luz: Grande Desfile de Natal volta acontecer no centro de Gramado

A Gramadotur, com o aval do Conselho de Administração da Autarquia, está preparando novidades na realização da 39º edição do Natal Luz de Gramado que acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025.

Uma destas novidades é a volta do Grande Desfile de Natal para o centro de Gramado. Ele vai acontecer no trajeto da Av. das Hortênsias entre a rótula com a Rua Garibaldi e a rótula da Av. Borges de Medeiros, tudo no espaço com cobertura dos arcos luminosos. O último Desfile de Natal no centro aconteceu no ano de 2013. A partir de 2014 até 2023 este grande evento de Natal em Gramado foi realizado no Expogramado. Mais detalhes sobre a logística deste ano a Autarquia estará divulgando em breve.

A Gramadotur já definiu o tema desta 39ª edição do Natal Luz de Gramado: “acolhimento” é a palavra. O planejamento da Autarquia é ampliar o bem receber de Gramado e trazer para todas atrações do Natal Luz este diferencial. “Vamos ter todo um acolhimento, principalmente para os expectadores com transtorno do espectro autista (TEA) em nossas atrações”, destacou a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

O 39º Natal Luz de Gramado é uma promoção da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.