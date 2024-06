Aeroporto: o ótimo é inimigo do bom

Seria ótimo termos um novo aeroporto na Região das Hortênsias, internacional, com grandes voos e transporte de cargas. Mas, neste momento em que vive o Estado e com o Aeroporto Salgado Filho sem condições de operar e sem previsão de retorno, um aeroporto com condições mínimas de atender a região transcenderia a barreira do bom.

E este ditado, de que o ótimo é inimigo do bom se aplica a quase tudo, mas cai como uma luva na questão do aeroporto de Canela. Caso nosso aeroporto atual já tivesse sido adequado para receber voos comerciais, o que seria muito bom, já não estaríamos em um mato sem cachorro.

Porém, por muitos anos, em busca do ótimo, esquecemos do bom, que poderia ter acontecido paralelamente.

Após muitas falas de políticos, tais como o Deputado Federal Marcel Van Hatten, e de lideranças partidárias mais locais (RS), a reportagem da Folha partiu em busca de uma opinião técnica se seria possível essa adequação do atual aeroporto para receber, literalmente, voos maiores.

Para nossa surpresa, a resposta foi sim, claro, com um custo de cerca de R$ 25 milhões, o que, cá entre nós não é tanto valor se levarmos em conta que temos prefeituras, governo do Estado, governo Federal e iniciativa privada envolvidos.

O que não causa surpresa é que o principal fator de demora para estas adequações seriam os licenciamentos junto aos órgãos públicos, que poderiam, e é quase certo que vão, atrasar uma rápida adequação do espaço.

A confirmação do Ministro Milton Zuanazzi (PT), de praticamente todas as informações trazidas pela reportagem da Folha, na última quarta, é um alento à economia local. Zuanazzi fala em voos charters (locados), há em fale em linhas regulares.

Estranhamente, vi pouca repercussão junto ao empresariado. Na minha opinião, a Região deve se unir ao entorno de uma causa. Se ela é a adequação do atual espaço ou iniciar um novo, moderno e grande. Eu continuo dizendo que o ótimo é inimigo do bom. Neste momento, precisamos retomar o mais rápido possível.