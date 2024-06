Daer emite alerta para tráfego em rodovias da Serra neste final de semana 

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) alerta para a previsão de chuva forte no fim de semana em várias regiões do estado, com volume acumulado que pode passar dos 50mm/dia na Serra, e risco de deslizamentos. A orientação é que se evite o tráfego, circulando nos seguintes trechos da Serra gaúcha apenas em situações de emergência, no sábado (15) e no domingo (16):

– ERS-431: em qualquer ponto de toda a sua extensão;

– ERS-444: do km 26 ao km 39, no acesso a Santa Tereza;

– ERS-452: km 16, entre Vale Real e o distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul;

– RSC-453: km 158, entre a área central de Caxias do Sul e o Distrito de Vila Seca;

– VRS-826: km11, entre Alto Feliz e Farroupilha;

– ERS-448: do km 55 ao km 16, no acesso a Nova Roma do Sul