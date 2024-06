Festuris 2024 soma conectividade e o amanhã

Conexão Futuro, duas palavras inseparáveis quando se fala em Festuris – Feira Internacional de Turismo. E este será o tema da 36ª edição que ocorre de 7 a 10 de novembro, no Serra Park, em Gramado.

A união destes dois substantivos como marca da próxima edição, tem relação com a história do evento e com o atual momento que o Rio Grande do Sul está vivenciando no momento.

Historicamente, o Festuris é reconhecido pela sua vocação de antecipar tendências. Foi assim, com temas como a sustentabilidade, diversidade, causas sociais, turismo de luxo, entre outros assuntos que tiveram espaço e voz no evento através da feira e congresso (o atual Meeting). “Com este tema estamos reforçando o nosso protagonismo no turismo”, afirma Marta Rossi, CEO da Rossi & Zorzanello – Feiras e Empreendimentos, organizadora do Festuris.

Numa primeira impressão, o tema pode remeter à tecnologia. Mas é muito mais do que isso. É a valorização da conectividade com o amanhã, uma vocação do Festuris. “A ideia é chamar atenção para um novo momento do Planeta Terra, onde precisamos repensar relacionamentos, valorizar novas experiências e preservar a natureza”, acrescenta Marta, citando apenas algumas ações que o tema propõe e que o Festuris sempre valorizou.

O atual momento do Rio Grande do Sul coloca o Festuris e o tema Conexão Futuro no caminho da recuperação do Estado. “A conectividade possibilitou uma rede de solidariedade em torno do Rio Grande do Sul. E o futuro depende da recuperação econômica. E, nisso, o turismo vai contribuir muito”, afirma Eduardo Zorzanello, CEO do evento. Segundo ele, o Festuris vai mostrar mais uma vez a importância do setor na economia do país e do próprio Estado.

Abertura das inscrições

As inscrições para o 36º Festuris começam hoje, inicialmente para os agentes de viagens, guias, e imprensa. Num segundo momento estarão abertas para o Meeting Festuris, momento de conteúdo, que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro. A inscrição pode ser feita no site www.festurisgramado.com.

Sobre o Festuris

O Festuris – Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. Em 2023 teve, 2700 marcas, 15 mil participantes e 40 destinos internacionais. Ocupou três pavilhões que totalizaram 327 mil metros quadrados de área.

A edição deste ano ocorre de 7 a 10 de novembro.