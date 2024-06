Folha Social – Edição 625

Quer sair na Social? Mande para nós pelo WhatsApp (54) 3094-3808

✨ Naíla em um ensaio deslumbrante no elegante Hotel Colline de France 🌟

#Elegância #Estilo #Luxo #Beleza #CanelaRS #CollineDeFrance #FotosIncríveis ❤️

📸 @danibatfotografia

Felicidades à Thamyres, do Brechó Feito Gente Grande, que comemorou seu aniversário no último dia 30 de maio! Que seu novo ano seja tão incrível quanto seu trabalho. Parabéns! 🎂🎉

#AniversárioThamyres #BrechóFeitoGenteGrande

📸 @jeniferlaufferfotos

Elaine e amigos curtindo a feijoada com pagode no último sábado no Aloha Cuisine! Comida típica de boteco, ambiente aconchegante no coração de Canela e programações imperdíveis toda semana. Diversão garantida! 🎶

#FeijoadaComPagode #AlohaCuisine #SábadoPerfeito

📸 Reprodução

🤰✨ Stefany Deon à espera de Aurora, irradiando amor e felicidade nesta linda jornada! 🌸💖

#Gestante #EsperandoAurora #AmorIncondicional #Beleza #Maternidade #FotosIncríveis 💫

📸 @nathaliabritofotografias

Celebrando os 25 anos da Geovana Müller com muita alegria e amor! Que essa nova etapa da sua vida seja repleta de conquistas e momentos inesquecíveis. Parabéns, Geovana! 🎉

#AniversárioGeovana #Feliz25Anos✨

📸 Reprodução