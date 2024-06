Pesquisadoras do Serviço Geológico do Brasil Concluem visita técnica a Canela para mapeamento de áreas de risco

Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB) concluíram uma visita técnica ao município de Canela. Entre os dias 5 e 11 de junho, a equipe realizou inspeções em diversas áreas consideradas de risco geológico, acompanhada pelas geólogas da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil. A visita teve como objetivo principal a elaboração de um mapa de setorização das áreas de risco.

A equipe do SGB focou suas atividades em regiões do município, como os bairros (Santa Marta, Rancho Grande, Morro Calçado, Chapadão, entre outros), os quais foram apontados por ocorrências de eventos geológicos. Durante a inspeção, os pesquisadores utilizaram drone para observação e registros fotográficos dos locais, para obter dados precisos e detalhados das condições geológicas.

O mapeamento das áreas de risco é um instrumento técnico de apoio à gestão territorial para auxiliar na adição de medidas de segurança. O trabalho fornece as bases científicas necessárias para que as autoridades locais possam tomar medidas preventivas adequadas.

A visita técnica resultou na identificação das áreas de risco alto de deslizamento e inundações, a qual será disponibilizada ao município como mapa de setorização de Canela. Este mapa será um instrumento vital para a Defesa Civil e outras autoridades locais na implementação de estratégias de prevenção e mitigação de desastres.

Representantes da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil de Canela destacaram a importância dessa parceria com o SGB. “A expertise do Serviço Geológico do Brasil é indispensável para compreendermos os riscos geológicos que nosso município enfrenta”. Com as informações detalhadas que serão fornecidas pelo SGB, poderemos desenvolver planos de ação mais eficazes para proteger nossa população, através de políticas públicas que poderão ser consideradas no novo plano diretor que está em fase de propostas preliminares”, afirmou o Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo Leandro Pereira Heidtmann.

A visita do SGB foi solicitada pela SMMAU em dezembro de 2023 portanto antes do último evento climático e foi fundamental para atender essa demanda urgente do município e reflete a preocupação contínua das autoridades locais em relação à segurança geológica do município

Com a conclusão da visita, a expectativa é de que o relatório e os mapas de setorizações sejam entregues em aproximadamente 3 meses, oferecendo uma base sólida para futuras ações de prevenção e mitigação.

A colaboração contínua entre o SGB e as autoridades locais de Canela exemplifica a importância do trabalho científico aplicado diretamente na melhoria da segurança e qualidade de vida das comunidades. Essa ação não só fortalece a capacidade de resposta a desastres naturais, mas também demonstra o compromisso das instituições em promover um desenvolvimento urbano sustentável e seguro para todos os moradores de Canela.