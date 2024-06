Polícia Civil realiza Papo de Responsa na EMEIEF Santa Terezinha

A Polícia Civil, por meio do programa Papo de Responsa – DP Canela, realizou uma atividade preventiva na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Santa Terezinha, no dia 13 de junho de 2024. Este foi o segundo encontro realizado na escola neste ano.

Os Policiais Civis Sílvia Berro e Maurício Viegas conduziram a atividade, envolvendo um grupo de 30 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. O tema abordado foi Furto, e os alunos participaram ativamente do diálogo.

O Papo de Responsa é um programa da Polícia Civil que visa aproximar os policiais da comunidade escolar, promovendo a educação e a prevenção ao crime através de conversas e atividades interativas. O encontro na EMEIEF Santa Terezinha reforçou o compromisso da Polícia Civil em trabalhar junto às escolas para construir um ambiente mais seguro e consciente para todos.