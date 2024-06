Prefeitura de Três Coroas promove um novo Processo Seletivo

Seleção é destinada à admissão de profissional ao cargo de Operador de Máquinas; confira

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Três Coroas, por meio da Secretaria Municipal de Administração anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à contratação de Operador de Máquinas.

Para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria C e tenha cursado no mínimo até quarta série do ensino fundamental.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 44 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 2.151,03.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever no período de 11 a 20 de junho de 2024, na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida João Correa, nº 380, Centro. O atendimento é de segunda a quinta-feira das 12h às 18h30, e na sexta-feira das 9h às 16h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de avaliação do perfil profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Além da etapa anterior, os candidatos serão submetidos à fase de prova prática, com realização prevista de 22 de junho de 2024, às 8h, na Secretaria Municipal de Obras Viação e Trânsito, localizada na Rua Parobé, nº 100, Vila Nova.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, a contratação será firmada pelo período de três meses a um ano. Entretanto, o Processo Seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data da publicação da classificação final.

Link original: https://www.pciconcursos.com.br/noticias/prefeitura-de-tres-coroas-rs-promove-um-novo-processo-seletivo