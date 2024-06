Profissionais da Rede Municipal de Ensino participam do TEA na escola: fortalecendo vínculos

Na última quarta-feira, (12), o Centro de Integrado de Desenvolvimento de Inovação de Canela (CIDICA) sediou um importante evento de capacitação para profissionais da rede municipal de ensino, o TEA na escola: fortalecendo vínculos, que visa preparar os profissionais para compreender o TEA, uma condição que demanda abordagens educacionais específicas e sensíveis.

Educadores de diversas áreas participaram ativamente das atividades, que incluíram palestras informativas. O objetivo principal foi proporcionar aos participantes uma compreensão mais profunda sobre as características do TEA e estratégias pedagógicas eficazes para alunos diagnosticados com essa condição.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo da Secretaria Municipal de Educação junto ao Cadie, ponto focal da educação pelo programa TEAcolhe em Canela, para promover a inclusão e melhorar a qualidade do atendimento aos estudantes com necessidades especiais. Durante o treinamento, os profissionais puderam trocar experiências e receber orientações práticas que poderão ser aplicadas em suas práticas diárias dentro das escolas.

Segundo a coordenadora do evento,Deise Esmerio, “é fundamental que todos os educadores estejam preparados para acolher e ensinar de forma adequada as crianças e adolescentes com TEA. A capacitação é um passo essencial para garantir um ambiente educacional inclusivo e acolhedor.”

Além dos aspectos técnicos e pedagógicos, o treinamento também abordou a importância da sensibilização e do respeito às diferenças, promovendo um ambiente escolar mais empático e integrador.

Com isso, o treinamento não apenas capacitou, mas também inspirou educadores a adotarem abordagens mais inclusivas e empáticas em seus trabalhos diários, refletindo um compromisso crescente com a diversidade e a igualdade educacional.