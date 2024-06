Stories – Edição 625

Bruno Silvestrin, da Ginger House, produziu o Bolo Coração Gaúcho, inspirado no pingente criado pela Cristais de Gramado e que tem parte das vendas convertidas para as ações de reconstrução do Estado.

Pelas lentes de Paula Vinhas, Vera Roloff apresenta sua nova coleção de outono/inverno em botas exclusivas da marca, produzidas com peles exóticas, trazendo muita sofisticação em suas composições. A maison está localizada na Rua Antônio Accorsi, n°300, bairro Bavária, em Gramado.

Alice Baltezam, jovem atriz e influenciadora gaúcha, participou da pré-estreia do filme “Morando com o Crush” no Iguatemi São Paulo. Alice interpreta a personagem Mirela, o longa tem direção de Hsu Chien e no elenco nomes como Marcos Pasquim e Juliana Alves. Mesmo com os compromissos em São Paulo, onde mora atualmente, a atriz também está participando de ações para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul na capital paulista.

Carolina Costa Bassanesi celebrou com estilo a chegada de seus 18 anos, no final de maio, em jantar no Sebastiana Restaurante, em Caxias do Sul. Na ocasião, a aniversariante foi abraçada pelos pais, Ricardo Bassanesi e Irene Marcodes, e o namorado, Leonardo Susin, além de familiares e amigos queridos. O encontro foi guiado pela restauranteur Manuela Zatti e contou com momentos lúdicos protagonizados pelo mágico Alex Meyer.

Na foto: Carolina Costa Bassanesi na celebração de seus 18 anos, no Sebastiana Restaurante, em Caxias do Sul.

Créditos: Leandro Araújo