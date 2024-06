Caminhão sem freio causa grave acidente e uma pessoa morre

Veículo foi arrastado por quilômetros, próximo ao pedágio de Nova Petrópolis

Um grave acidente aconteceu em torno das 14 horas de hoje (15) junto a Praça de Pedágio da RS 235 entre Gramado e Nova Petrópolis. Um Citroen Picasso com placas de Taquara passava pelo pedágio quando foi abalroado por um caminhão, que segundo informações de populares, estava sem freio.

O automóvel foi arrastado na frente do caminhão pelo menos por 4 km pela RS 235, até parar na lateral da pista. O motorista do Picasso, de 63 anos, faleceu no local. A acompanhante (que deve ser a esposa) foi levada ao Hospital de Gramado.

O condutor do caminhão também não se feriu.