Reaberta a Estrada do Chapadão, no interior de Canela

A Secretaria de Obras concluiu nesta manhã parte do novo trajeto da estrada para o Chapadão, localidade do interior. O acesso à via foi interrompido por um deslizamento de terra durante as fortes chuvas no início de maio, deixando a estrada inutilizável após as últimas residências da rua Erico Veríssimo, na Vila do Cedro.

Com a colaboração dos moradores, que cederam provisoriamente ao município partes de seus terrenos, a secretaria conseguiu traçar um novo percurso e liberar a via. Essa estrada é vital para o deslocamento dos residentes e para o escoamento da produção rural.

A Secretaria de Obras, com apoio da Secretaria de Trânsito e sua Assessoria Jurídica, está trabalhando na parte burocrática para a cessão definitiva dos terrenos ao Município.

O secretário de Obras, Adair Bohn, destacou a importância da cooperação comunitária para solucionar o problema e garantir a retomada da normalidade na região.