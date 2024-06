193, dos Bombeiros de Canela, está fora de operação desde abril

Mesmo com pedidos reiterados, Oi não realiza conserto da linha

Além dos efeitos das chuvas, desde 28 de abril, a comunidade de Canela sofre com o telefone 193, serviço de emergência dos Bombeiros, que se encontra fora de operação desde esta data.

Apesar de diversos pedidos dos Bombeiros para que a linha seja restabelecida, a companhia prestadora do serviço, a Oi, não realiza o conserto.

O 193 é o principal canal com os serviços de emergência do Município e o número mais lembrado pela população. Os Bombeiros utilizam, no momento, o número (54) 98423-1767, que é telefone e WhatsApp, porém, ainda não há conhecimento de toda a população sobre o número alternativo e, pelo seu tamanho, também é difícil lembrar.

Recentemente, em um grave acidente em que um motociclista foi atropelado por um carro, as pessoas tiveram dificuldade de solicitar o socorro. Após, em um incêndio no bairro Canelinha, os Bombeiros foram acionados cerca de 15 minutos após o início do sinistro, que felizmente foi controlado por populares.

Já a Casa Lar de Canela, abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade, não teve a mesma sorte. Foi necessário que um funcionário pegasse um carro e fosse até o quartel dos Bombeiros solicitar o socorro. Uma das atendentes relatou que, no nervosismo, teve dificuldade de procurar o número de celular dos Bombeiros, após tentar o 193, sem sucesso. O abrigo teve boa parte atingida pelas chamas e as crianças se encontram em uma casa alternativa.

Ontem, os Bombeiros, após diversas tentativas de resolver os problemas com os protocolos junto à operadora, enviaram denúncia ao Ministério Público.