Brigada Militar participa da semana de prevenção em empresa de Canela

Na manhã de segunda-feira (17/06), a Brigada Militar foi convidada a participar do SIPAT- semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, em uma empresa, em Canela

O convite partiu da direção da empresa, sendo a palestra ministrada pelo Soldado Jeferson Secco Oliveira, com o tema prevenção à violência. Participaram do encontro 70 pessoas, onde foi tratado sobre violência pessoal, patrimonial e reforçado diversas dicas de segurança. Além de destacar questões sociais, trazendo questões onde todos podem contribuir com a segurança pública.