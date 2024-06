Corsan instala reservatório de água no Loteamento Edgar Haack

A Corsan Aegea realizou na manhã de sábado (15/06) o içamento de um reservatório de cem mil litros de água no Loteamento Edgar Haack, localizado no bairro São Luiz. Este reservatório fornecerá água potável aos moradores, que anteriormente dependiam de água de poço ou do fornecimento por caminhão-pipa da Secretaria de Obras.

Embora o reservatório ainda não esteja em operação, as etapas de bombeamento e interligação de rede estão em andamento e serão resolvidas em breve. O prefeito Constantino Orsolin acompanhou os trabalhos e ressaltou a importância desse serviço para a população local.

Durante a gestão de Orsolin, o Loteamento Edgar Haack passou por uma regularização fundiária, que trouxe diversas melhorias para a comunidade. Entre essas melhorias estão a abertura das vias, a instalação de rede de iluminação LED e a regularização das matrículas dos terrenos dos moradores. Agora, com a instalação do reservatório, a comunidade terá acesso à água potável.

O prefeito destacou os desafios burocráticos enfrentados para a instalação do reservatório, mas enfatizou que, graças à parceria com a Corsan Aegea, este serviço essencial estará disponível para a população.