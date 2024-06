Esperanto Residencial – Estrutura Urbana com preservação ambiental

A Itah Empreendimentos Imobiliários promoveu no sábado, 8, um encontro com adquirentes, familiares, amigos e autoridades para apresentar a estrutura do seu mais novo empreendimento, o Esperanto Residencial.

Com 55 lotes e exuberantes vistas para o Morro Agudo e Paredões da Linha Tapera, o Esperanto está localizado na Várzea Grande, uma das regiões mais prósperas e com maior tendência de valorização de Gramado.

Em sinergia com questões ambientais, sobretudo pela preservação da mata nativa e atentos as tendências do mercado imobiliário, o Esperanto conta com alguns diferenciais que segundo Victor Ferrari, diretor da Itah, foram determinantes para comercialização em curto prazo. São 9.775,79m² de área de preservação permanente, além de uma praça com quadra de basquete, playground, área de convívio e um mirante com vista permanente para o vale.

“Com essas estruturas urbanas entregamos um empreendimento completo e perfeitamente adequado para as famílias construírem suas histórias e antes mesmo das residências serem construídas, o Esperanto já conta moradores bem especiais, pois temos 9.000 mil abelhas nativas, sem ferrão, das colméias do meliponário instalado na praça”, conta ele.

Apenas sete lotes estão disponíveis para venda e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 98439-2555.



SOBRE A ITAH

Fundada em 2006, a Itah Empreendimentos Imobiliários é capitaneada pelos engenheiros Marcos Macagnan e Victor Ferrari. Juntamente com uma dezena de colaboradores e especialistas nas mais diversas áreas, conta com 12 empreendimentos entregues em Gramado, Canela, Parobé e Picada Café. O mais recente lançamento é o Foliá, com 38 terrenos distribuídos em mais de 22 mil m² de área verde.