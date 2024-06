Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado será em outubro

Chegando à sua 16ª edição em 2024, o evento acontece de 10 a 20 de outubro no Lago Joaquina Rita Bier.

O principal evento de comida de rua de Gramado chega a sua 16ª edição. De 10 a 20 de outubro acontece mais um Festival de Cultura e Gastronomia, desta vez em um novo endereço: Lago Joaquina Rita Bier.

Realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Hortênsias (Abrasel) e promovido pela Gramadotur, este ano o festival terá como tema “É tempo de saborear nossas origens“, valorizando as raízes da gastronomia na cidade.

Serão dez opções de bancas montadas ao estilo comida de rua comandadas por restaurantes da região (oito com pratos salgados e dois com sobremesas), uma cafeteria, além de bar com drinks, cerveja, vinho e bebidas sem álcool. A programação inclui ainda aulas na Cozinha Show, Tour Gastronômico com pratos especiais servidos em restaurantes da cidade e a divertida Corrida de Garçons e Garçonetes.

Também está confirmada a realização de um festim. Conhecido por ser um dos pontos altos do evento, o festim é um jantar ou almoço ao estilo banquete assinado por um ou mais chefs de renome. Além das atrações gastronômicas, o festival também conta com programação cultural.

Apesar de todas as dificuldades que o setor turístico enfrenta após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, as previsões para o Festival de Cultura e Gastronomia são positivas. Para Marcelo Wazlawick, presidente da Abrasel-Hortênsias, o momento é de valorizar o destino Gramado e prestigiar turistas e moradores.

“A realização de um evento como esse, que já está no calendário da comunidade e de todos que visitam a cidade, será muito importante para a retomada do turismo na Serra Gaúcha. Acreditamos que a onda de solidariedade para ajudar o estado terá um impacto positivo para o festival, além da mudança de local do evento”, destaca Wazlawick.



16° FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE GRAMADO

De 10 a 20 de outubro em Gramado

Onde: Lago Joaquina Rita Bier – Centro de Gramado

Site: https://festivalgastronomiagramado.com.br/

Redes sociais:

https://www.facebook.com/FestivalDeGastronomia/

https://www.instagram.com/festivaldegastronomia/