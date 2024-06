Juntas: Abrasel Hortênsias e Abrasel Nacional se mobilizam para pedir socorro ao Governo Federal

Durante a pandemia a Abrasel Nacional foi incansável na busca de soluções e auxílio ao Setor de Gastronomia fora do Lar, quando clamou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a redução da jornada e suspensão dos contratos de trabalho, o que fez grande diferença para os donos de restaurantes e para empresa de todos os ramos. O auxílio emergencial foi iniciativa da Abrasel e ajudou todo brasileiro que ficou sem trabalho, durante o COVID19.

Mais uma vez o estado passa por uma catástrofe, desta vez diferente pois está isolado no sul do Brasil. As fortes chuvas que causaram a maior enchente da história do Rio Grande do Sul deixaram milhares de desabrigados, inúmeros desaparecidos e incontáveis mortes. Ruas, casas e bairros inteiros foram dizimados.

Um cenário impensável, cenas parecendo ter saído de filmes de ficção científica e muita dor. Só que desta vez a dor estava concentrada em um estado e 497municípios. Pois foi exatamente neste momento que a Abrasel mais uma vez entrou em cena e pressionou o governo Federal, pedindo diretamente ao Presidente Lula, medidas de socorro não só ao setor de alimentação fora do lar, aos bares e restaurantes, mas para todas as empresas que foram fortemente atingidas.

Paulo Solmucci tem sido incansável em pedir ajuda ao governo, em especial às empresas pequenas. Ele, alertou ao governo que metade das empresas tem dificuldade de acesso à água, 1/3 sem energia elétrica e três em cada dez empregados foram atingidos diretamente pelas enchentes.

Um dos primeiros setores a se mobilizar para ajudar a alimentar os milhares de desabrigados foi justamente a gastronomia. Restaurantes fecharam suas portas e abriram suas cozinhas para salvar vidas, e agora são eles que precisam de ajuda.

Com o apelo da Abrasel Nacional, e apoio da Abrasel Hortênsias, o Governador Eduardo Leite juntou sua voz, visitou Gramado e Canela, e fez coro pedindo socorro ao governo federal. A movimentação já existe, o presidente já anunciou visitar novamente o estado e o ministro do Turismo Celso Sabino, e o Ministro designado para a Secretária Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, estiveram também na cidade para ouvir os empresários e entender as urgências do setor.

Nossa equipe, liderada por mim, e todos os associados da Abrasel Hortênsias, tem trabalhado durante muitas horas do dia na busca de auxílios, leis e incentivos para que o setor seja menos castigado.

A Região das Hortênsias vive do turismo e a gastronomia, bem sabemos, é propulsor do turismo e da economia. Se a gastronomia e turismo estiverem em perigo, todos nós também estaremos.