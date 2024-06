Vestibular Solidário 2024/2: Oportunidade de Ingresso na Faccat

Inscrições abertas até 5 de julho

Está chegando o dia do Vestibular Solidário 2024/2 das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), uma oportunidade única para quem deseja ingressar no ensino superior. Marcado para o domingo, dia 7 de julho, às 13 horas, o vestibular exige apenas um simples gesto solidário como inscrição: a doação de 4 litros de leite de caixinha, a serem entregues no dia da prova.

Os interessados têm até o dia 5 de julho para realizar as inscrições, sendo o último dia para garantir participação neste processo seletivo. As provas abrangerão áreas essenciais, como Redação, Conhecimentos de Português e Conhecimentos Gerais. Inscrições em www.faccat.br .

Os resultados dos classificados serão divulgados no dia 8 de julho de 2024, a partir das 18 horas, no site do próprio Vestibular.

Grandes oportunidades

Além disso, a Faccat oferece diversas formas de financiamento e benefícios para os estudantes. Convênios com empresas e entidades proporcionam descontos nas mensalidades, enquanto o Banco de Talentos da instituição conecta os alunos ao mercado de trabalho.

Há também descontos especiais: alunos com mais de 45 anos recebem 40% de desconto nas mensalidades. E para quem busca financiamento, o programa FIES oferece a possibilidade de cobrir de 50% a 97% do valor do curso, entre outros benefícios.

As aulas ocorrem à noite, facilitando o acesso para aqueles que trabalham durante o dia. Os cursos oferecidos pela Instituição incluem uma variedade de opções, desde Administração (com ênfase em Geral, Marketing ou Negócios Internacionais) até Sistemas de Informação, passando por áreas como Enfermagem, Direito, Fisioterapia, Licenciaturas, Psicologia e muito mais. Mais informações em www.faccat.br.