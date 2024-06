Alpen Park promove Festa Junina com shows de David Wallauer e Rui & Mateus

O Alpen Park promove no próximo final de semana sua Festa Junina. Com entrada gratuita, o Arraiá do Alpen ocorre no sábado (22) e domingo (23), na Vila Alpina. Shows musicais com artistas locais são a grande atração da programação.

No sábado (22), a partir das 13h30, a música ao vivo será com David Wallauer. Já no domingo (23), às 13h, a dupla Rui e Mateus toca o melhor do sertanejo. Além dos shows musicais e decoração temática, haverá venda de pipoca, quentão, pinhão, bolo de fubá e muito mais. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

AUMIGOS DO BART

O parque está promovendo até o final de junho a campanha AUmigos do Bart, que vai reverter 10% da receita para a causa animal. Moradores de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Três Coroas e São Francisco de Paula têm 50% de desconto em qualquer uma das atrações, exceto nos quadriciclos.

O Alpen está localizado na rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos do Centro de Canela, e oferece opções para toda a família. Com entrada gratuita, o visitante paga apenas pelas atrações que escolhe usufruir. O estacionamento custa R$ 20,00. No Passaporte AUmigos do Bart, para os aventureiros que têm mais de 1,30m, estão inclusas as seguintes atividades: Trenó, Alpen Blizzard (Montanha Russa), Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Interactive (jogo interativo), Alpen Car (carrinho de Bate-Bate) e Alpen Turbo Drop (torre de queda livre). Já para quem tem entre 0,80m e 1,29m, o passaporte contempla as seguintes atividades: Trenó, Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Car (carrinho Bate-Bate) e Alpen Kids. Nessa categoria, a criança deve estar acompanhada de um adulto com ingresso. As atividades dos passaportes podem ser repetidas quantas vezes quiser e, além delas, é possível adquirir atrações extras, como Arvorismo, Tirolesa e Quadriciclo. A campanha é válida para compras do Passaporte AUmigos do Bart no site www.alpenpark.com.br e na bilheteria do parque.