Dez famílias em situação de vulnerabilidade social são contempladas com casa própria em Canela

10 famílias em situação de vulnerabilidade social são contempladas



Em uma ação que transforma sonhos em realidade, a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Habitação de Canela está ajudando 10 famílias em situação de vulnerabilidade social a conquistarem a tão sonhada casa própria. Os beneficiados receberam terrenos e kits casa para a construção de suas novas moradias.

Entre os futuros moradores, Valtemir da Silva, de 57 anos, expressa sua alegria e gratidão. Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde, Valtemir tem se empenhado nos acabamentos de sua futura residência. “Estou muito feliz de ser atendido e fico imaginando que em breve vou ter a minha casa própria. Fico feliz também por outras famílias”, destacou ele.

Elizete Pedroso, que viveu por 12 anos com aluguel social, também celebra a conquista. Ela e seu companheiro, Lucas Alves de Oliveira, não escondem a satisfação enquanto finalizam os últimos detalhes de sua nova casa. “Estou muito feliz em poder agora abrir a porta da casa que é minha, construída pelas nossas próprias mãos”, comemorou Elizete.

Para o secretário da pasta, Carlos Artur Pacheco, o projeto vai além de oferecer um lar; ele resgata a dignidade de trabalhadores de baixa renda. “Os investimentos feitos no setor de habitação ao mesmo tempo que realizam o sonho das pessoas de terem a casa própria, resgatam a dignidade de centenas de trabalhadores de baixa renda que viveram durante anos enfrentando dificuldades e que agora podem se orgulhar de ter uma casa para chamar de sua”, afirmou.

As novas casas estão sendo construídas no Loteamento Miná, no bairro São Lucas. As áreas, que antes eram espaços públicos, foram destinadas às famílias em vulnerabilidade social após a construção do Complexo Esportivo do bairro Canelinha. Os contemplados terão 20 anos para pagar suas moradias, que consistem em um terreno com casa mista de 5,40×5,40 metros com banheiro de alvenaria.

O prefeito Constantino Orsolin comentou sobre a importância desse projeto: “Isso é resultado de muito esforço, uma ação conjunta que ajuda a dar uma virada na vida dessas pessoas. Realizar o sonho da casa própria traz dignidade, e nós esperamos que todas essas famílias sejam muito felizes aqui”, disse o prefeito.