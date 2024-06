Emilia Fulcher encaminha pedido para Prorrogação do IPTU até o mês dezembro 

Nesta semana, a vereadora Emilia Fulcher teve aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de Canela, a Indicação 188/2024, que solicita ao Poder Executivo a Prorrogação do Prazo de Pagamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) para o mês de dezembro.

A vereadora realizou esta solicitação pois a população está enfrentando desafios diários para garantir o sustento básico, o que torna o pagamento do imposto uma carga adicional insustentável no momento perante a grande catástrofe ambiental que está passando o Rio Grande do Sul, e Canela, como tem no turismo seu carro forte, está passando também por enormes dificuldades.

Emilia lembra que a nossa região está com muitas dificuldades, o que resulta em uma significativa perda de empregos e dificuldades econômicas para a população, e por isso é imprescindível prorrogar o prazo para pagamento do IPTU para dezembro deste ano.

“Esta medida permitirá que os munícipes, ao receberem as parcelas do décimo terceiro salário, tenham melhores condições financeiras para efetuar o pagamento. Esse adiamento dará um fôlego necessário para que a população possa se reorganizar financeiramente, promovendo uma recuperação gradual e sustentável”, lembrou a vereadora.