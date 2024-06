Força Tarefa atua na limpeza de ruas e retirada de pertences de casas no Piratini

Servidores da Defesa Civil Municipal, da Secretaria de Obras e voluntários da ONG Mayday Brasil trabalharam na operação!

A Administração Municipal de Gramado está desenvolvendo ações da Força Tarefa para retirada de bens das casas danificadas e já executando a remoção dos resíduos provenientes dos entulhos das ruas afetadas por deslizamentos de terra no bairro Piratini, paralelamente com uma ação para a retirada de bens e pertences de residências que seguem interditadas. A Força Tarefa teve início na semana passada, com a participação de servidores da Defesa Civil Municipal, da Secretaria de Obras e voluntários da ONG Mayday Brasil, com o apoio do engenheiro Luiz Bressani, representando a empresa BSE Engenharia e Geotecnia. Nesta primeira etapa, que iniciou na quarta-feira (12), a operação foi concentrada nas ruas Guilherme Dal Ri, Afonso Oberher e Henrique Bertoluci, onde máquinas e operários realizaram a limpeza e a remoção de entulhos que estavam nas vias públicas. Esses materiais estão sendo depositados, em carácter emergencial e temporário, em uma área do município autorizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com acompanhamento da FEPAM/RS.

Após a limpeza as equipes realizaram a estabilização de algumas casas colapsadas, para iniciar o ingresso nas residências visando a retirada de móveis, eletrodomésticos e outros pertences dos moradores, que acompanharam a ação à distância. Ao todo foram retirados objetos de 12 casas, entre quinta e sexta-feira (dias 13 e 14). A secretária Adjunta da Assistência Social e coordenadora interina da Defesa Civil de Gramado, Juliana Fisch, explica que os trabalhos foram paralisados após as chuvas do final de semana e que a 2ª etapa será retomada assim que as condições climáticas e estabilização do solo permitirem. “Foram três dias de trabalhos intensos, priorizando a segurança das equipes envolvidas e o atendimento as principais necessidades dos moradores que estão desalojados. É um trabalho extremamente técnico, baseado em um plano de ação que inclui uma análise detalhada das casas colapsadas e da movimentação do terreno”, avalia Juliana Fisch.