Gramado possui mais de R$ 262 milhões em projetos cadastrados junto ao Governo Federal

💼 Prefeito Nestor Tissot embarcou para Brasília nesta segunda-feira (17), com o propósito de fortalecer o trabalho de articulação junto à lideranças políticas!

👉🏻 A Administração Municipal de Gramado, desde o início do evento climático que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul, em 30 de abril, trabalha intensamente para atender os moradores afetados pelas chuvas e na recuperação do município. Além de investimentos com recursos próprios e da busca de verbas junto ao Governo do Estado, a Prefeitura de Gramado, por meio do prefeito Nestor Tissot e da Secretaria de Governança, já protocolou seis projetos na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, dentro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

👉🏻 Os projetos cadastrados no Governo Federal somam mais R$ 262 milhões, incluindo obras para construções de contenções de encostas, a estabilização de rupturas em vias públicas, além da reconstrução da cortina atirantada no trecho da Av. Perimetral, no bairro Três Pinheiros, no qual o município já foi contemplado com recursos na ordem de R$ 2.821.733,24 estando a obra já licitada e empresa contratada para a execução dos serviços. “Essa intervenção na Av. Perimetral é uma consequência ainda das chuvas de novembro do ano passado. Foram os primeiros estudos técnicos contratados e a obra deve iniciar nos próximos dias, assim que as condições climáticas forem favoráveis”, explica o secretário de Governança, Germano Junges.

🗣 Nesta segunda-feira (17) o prefeito Nestor Tissot está embarcando para Brasília, onde trabalhará ao longo de terça (18), quarta (19) e quinta-feira (20) junto à lideranças políticas, com o propósito de agilizar a liberação de projetos e verbas nos Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional; da Saúde; da Educação; do Turismo; e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “Estamos trabalhando de forma séria, temos equipes atentas e competentes para elaboração de projetos e a captação de recursos, que sempre foi uma marca da nossa gestão. Estou convicto de que retornarei da capital federal com notícias positivas para nossa comunidade”, avalia o prefeito Nestor Tissot.

🚜 PLANO DE TRABALHO 1

(PROTOCOLO Nº REC-RS-4309100-20240326-01)

📍 Recuperação de trecho da Avenida Perimetral, no Bairro Três Pinheiros, no município de Gramado, com estabilização de escorregamento e recuperação da Cortina Atirantada, danificada em 17/11/2023, e reconhecido por meio da Portaria Federal nº 217 /2024 de 11 de janeiro de 2024, vinculada ao Decreto nº 1553/2023 (obra já contemplada pela SEDEC/MIDR, referente ao evento climático de novembro de 2023).

📍 Meta: Recuperação de trecho da Avenida Perimetral, no Bairro Três Pinheiros, no município de Gramado, a partir da reconstrução da cortina atirantada, com 566,16 m².

💰 VALOR TOTAL: R$ 2.821.733,24

Portaria de Reconhecimento: 217 (11/01/2024)

🚜 PLANO DE TRABALHO 2

(PROTOCOLO Nº REC-RS-4309100-20240605-01)

📍 Construção de Contenção para a Encosta da Rua Ladeira das Azaleias, no Bairro Planalto, no município de Gramado, com a execução de uma contenção em solo grampeado e uma cortina atirantada com dois níveis, em função de diversos movimentos de massas pelo ocorrido em 29/04/2024, e reconhecido por meio da Portaria Federal nº 1802/2024 de 31 de maio de 2024, vinculada ao Decreto nº 1759/2024.

📍 Meta: Construção de Cortina atirantada para Contenção em Encosta da Rua Ladeira das Azaleias, no Bairro Planalto, no município de Gramado, a partir da execução de uma contenção em solo grampeado e uma cortina atirantada com dois níveis, com 1.484 m².

💰 VALOR TOTAL: R$ 19.273.572,23

Portaria de Reconhecimento: 1802 (31/05/2024)

🚜 PLANO DE TRABALHO 3

(PROTOCOLO Nº REC-RS-4309100-20240607-02)

📍 Estabilização de rupturas na Estrada da Pedreira, no Bairro Três Pinheiros, no município de Gramado, com a execução de estabilização de escoramento superficial em corte, em função de diversos movimentos de massas ocorridos em 29/04/2024, e reconhecido por meio da Portaria Federal nº 1802/2024 de 31 de maio de 2024, vinculada ao Decreto nº 1759/2024.

📍 Meta: Estabilização de rupturas da Estrada da Pedreira, no Bairro Três Pinheiros, no município de Gramado, a partir de escoramentos superficiais em corte em solo grampeado, com 5.080 m².

💰 VALOR TOTAL: R$ 11.514.274,22

Portaria de Reconhecimento: 1802 (31/05/2024)

🚜 PLANO DE TRABALHO 4

(PROTOCOLO Nº REC-RS-4309100-20240613-03)

📍 Reconstrução da Pavimentação Asfáltica na Estrada da Linha 28, estrada que liga a Rodovia Estadual RS-115 com a Rodovia Estadual RS-235, no eixo Sul Leste, no município de Gramado, com a execução de pavimentação asfáltica em trechos danificados, em função de diversos movimentos de massas ocorridos em 29/04/2024, e reconhecido por meio da Portaria Federal nº 1802/2024 de 31 de maio de 2024, vinculada ao Decreto nº 1759/2024

📍 Meta: Reconstrução da Pavimentação Asfáltica na Estrada da Linha 28, no município de Gramado, execução de pavimentação asfáltica em vários trechos danificados, com aproximadamente 417m/7m

💰 VALOR TOTAL: R$ 1.928.000,00

Portaria de Reconhecimento: 1802 (31/05/2024)

🚜 PLANO DE TRABALHO 5

(PROTOCOLO Nº REC-RS-4309100-20240614-04)

📍 Contenção e Reconstrução Asfáltica, em ruas urbanas do município de Gramado, com a execução de contenção e pavimentação asfáltica em trechos danificados, em função de diversos movimentos de massas ocorridos em 29/04/2024, e reconhecido por meio da Portaria Federal nº 1802/2024 de 31 de maio de 2024, vinculada ao Decreto nº 1759/2024.

📍 Meta: Contenção e Reconstrução Asfáltica em trechos da Rua Gil, Emilio Leobet e Rua da Santinha no município de Gramado, execução de obra de contenção e reconstrução asfáltica em trechos danificados pelo desastre ocorrido.

💰 VALOR TOTAL: R$ 167.634.910,81

Portaria de Reconhecimento: 1802 (31/05/2024)

🚜 PLANO DE TRABALHO 6

(PROTOCOLO Nº REC-RS-4309100-20240614-05)

📍 Contenção e Reconstrução Asfáltica, em ruas urbanas do município de Gramado, com a execução de contenção e pavimentação asfáltica em trechos danificados, em função de diversos movimentos de massas decorrentes ocorridos em 29/04/2024, e reconhecido por meio da Portaria Federal nº 1802/2024 de 31 de maio de 2024, vinculada ao Decreto nº 1759/2024.

📍 Meta: Contenção e Reconstrução Asfáltica em trechos danificados da Rua Henrique Bertoluci, Rua Guilherme Dal Ri, no município de Gramado, execução de obra de contenção e reconstrução asfáltica em trechos danificados pelo desastre ocorrido.

💰 VALOR TOTAL: R$ 59.746.603,52

Portaria de Reconhecimento: 1802 (31/05/2024)

✅ OS SEIS PLANOS DE TRABALHO CADASTRADOS ATÉ O MOMENTO:

🚜 Plano de Trabalho 1: R$ 2.821.733,24

🚜 Plano de Trabalho 2: R$ 19.273.572,23

🚜 Plano de Trabalho 3: R$ 11.514.274,22

🚜 Plano de Trabalho 4: R$ 1.928.000,00

🚜 Plano de Trabalho 5: R$ 167.634.910,81

🚜 Plano de Trabalho 6: R$ 59.746.603,52

✅ TOTAL EM PROJETOS PROTOCOLADOS NO GOVERNO FEDERAL PELA PREFEITURA DE GRAMADO: R$ 262.919.094,02.