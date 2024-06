Incorporadora de Gramado quer mobilizar clientes para construir e doar 250 casas às vítimas de enchentes no RS

A Wert, tradicional incorporadora de Gramado, lidera uma iniciativa para auxiliar as famílias mais afetadas pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

A campanha SOS Rio Grande do Sul pretende repassar cerca de R$ 12 milhões de reais das vendas de imóveis para a construção e entrega de 250 casas para os desabrigados em consequência das chuvas do mês de maio.

Os empreendimentos Áureo, Gorjeio e Venusto, recém-lançados pela empresa e localizados em área nobre de Gramado, terão parte de suas vendas convertidas em doações para a construção destas casas.

Segundo o empresário Giovani Ghisleni, diretor da Wert, “Quando a tragédia que assolou o Estado tomou as proporções avassaladoras que vimos, ainda na primeira semana de chuvas e enchentes, mobilizamos esforços e parceiros para contribuir com as pessoas afetadas na serra gaúcha e região metropolitana. Mas, permanecemos inquietos, com o sentimento de que mais precisa ser feito. Estudando ativos e analisando como amplificar a capacidade de resposta e auxílio, enxergamos uma oportunidade em nossa empresa: imóveis na planta, disponíveis, com alta rentabilização“.

A campanha, que foi colocada em prática no dia 15 de junho, consiste na destinação de 15% do valor de venda das 18 unidades disponíveis dos novos empreendimentos para a construção de casas populares. Com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 84 milhões, a expectativa é converter R$ 12 milhões de reais em doações, o suficiente para construir mais de 250 casas populares a curto prazo. A construção das casas não está condicionada à venda total, desde a primeira venda os valores já são revertidos e direcionados para a construção dos primeiros imóveis.

O cliente, ao fechar a venda, fará a escolha da cidade e locais onde serão construídos os imóveis a serem doados. Também, para garantir maior transparência nos processos, o cliente poderá além de indicar, fazer o acompanhamento das obras e participar da entrega aos beneficiados. Os modelos de casas escolhidos custam de 50 a 80 mil reais, dependendo se terão um ou dois dormitórios. O cliente vai escolher, junto com a WERT e com os beneficiados, o modelo de casa a ser construído e entregue para a família.

“Uma pequena incorporadora logicamente não tem em caixa capital de giro suficiente para construir centenas de casas. Mas, ao abrir mão de nossa margem de lucro, percebemos um grande potencial para acelerar a ajuda, convertendo interesse de compra do público de alto padrão e disponibilidade de estoque em nossa carteira de imóveis em um benefício imediato“, observa Giovani.

As casas serão entregues pela própria incorporadora, com a gestão da rede de fornecedores da construção civil da Wert. Elas seguirão uma planta base modular, incluindo esquadrias, piso e forro, bem como estruturas elétricas e hidráulicas. Além disso, os compradores dos empreendimentos poderão escolher para qual cidade gaúcha as casas serão direcionadas, podendo beneficiar tanto entidades públicas quanto pessoas físicas diretamente afetadas.

Segundo Giovani, a expectativa é que, cerca de 40 dias após a venda e o repasse dos 15%, as casas comecem a ser entregues para os gaúchos que perderam sua moradia durante as enchentes.

Para mais informações sobre a iniciativa e os empreendimentos Áureo, Gorjeio e Venusto, é possível entrar em contato pelo telefone/whats: (54) 99960-7460.

Sobre a Wert – A Wert é uma incorporadora de Gramado, RS, dedicada a projetos imobiliários que combinam qualidade, sustentabilidade e inovação. Com um forte compromisso social, a Wert busca sempre formas de contribuir positivamente para a comunidade.