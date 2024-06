4.1 Por que investir

Caro leitor, chegamos enfim ao mundo dos investimentos, em alguns momentos você vai se deparar com nomes que não está acostumado, mas não se preocupe, iremos lhe explicar tudo. Para falarmos desse assunto o primeiro passo é entender o porquê investir. Além de garantir tranquilidade financeira, poupar possibilita a realização de sonhos. Com hábitos de poupança e investindo adequadamente, uma pessoa pode aumentar seu patrimônio pessoal e familiar para viver uma vida mais tranquila através das suas finanças.

Os temas investimentos e finanças, apesar de estarem cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros, ainda são desconhecidos por muita gente. Uma recente pesquisa, realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) com o apoio do Datafolha, mostrou que menos de um quarto da população economicamente ativa no país diz fazer algum tipo de investimento. Muitas pessoas não investem por acreditarem que é algo muito complicado ou por acharem que precisam de muito dinheiro para começar, esses são mitos bem comuns.

Se uma pessoa guardar embaixo do colchão R$ 250,00 durante 30 anos, terá poupado ao final do período um montante de R$ 90.000,00, parece desapontador não é mesmo? – Por isso, a importância de conhecer sobre investimentos. E se essa pessoa investir esses mesmos R$250,00 usando diferentes ativos, quanto ela teria ao final do mesmo período? Se o ativo tiver por exemplo, uma rentabilidade de 0,3% ao mês, no final de 30 anos ela terá R$162.145,19.

Esse cenário pode ficar ainda melhor, vamos pensar que essa pessoa tem inteligência financeira e sabe tudo sobre o mercado de investimentos, agora consegue a 0,5% ao mês e chegará a R$ 252.384,40, com rendimento médio de 1% chegaria até os R$ 882.478,44, isso quer dizer que quanto mais conhecimento maior sua capacidade de investir e fazer mais dinheiro.

Investir é a forma de fazer com que o dinheiro poupado possa trabalhar para você e ainda conquistar mais dinheiro ao longo do tempo, realizando seus sonhos mais rápido e construído uma segurança para o seu futuro, principalmente quando não puder mais trabalhar.

Para outros, investir pode ser a oportunidade de mudar de vida, de estabelecer um novo ciclo financeiro para ela e sua família. Porém, ressaltamos que mercado de investimentos é amplo e tem muitas possibilidades com potencial de transformar a realidade de qualquer pessoa, seja como um profissional do mercado financeiro ou como um investidor que utiliza esse meio para alavancar o seu capital.

Dinheiro é uma das áreas mais sensíveis das relações humanas, por isso, a necessidade de você entender pelo menos o suficiente para avaliar os produtos que lhe serão ofertados ao longo da vida, evitando danos ao seu patrimônio. Mesmo que exista uma legislação e processos para que as operações ocorram, nem sempre a análise de outra pessoa irá condizer com seu ponto de vista, logo, precisa estar preparado para executar as suas metas baseadas na estratégia definida.

Em resumo, entender sobre investimento é primordial e passará a ser cada vez mais importante, tanto no sentido de preservar o dinheiro que você faz como ter excelentes oportunidades. Existem centenas de casos com experiências positivas ou negativas sobre o mundo dos investimentos, desde aquele vizinho que perdeu tudo, na maioria das vezes nem sabe explicar direito o que era seu investimento até aquele jovem introvertido que ficou bilionário começando do absoluto zero. O que diferencia um do outro? Apenas o conhecimento!

Você gostaria de ter a segurança de que os recursos para pagar as despesas do mês estão garantidos? Gostaria de ter a liberdade de fazer o que quiser de onde quiser, sem preocupação com o dinheiro? – O caminho para estas conquistas passa por entender de investimentos.