Brigada Militar prende traficante com buchas de cocaína em Canela

Ação ocorreu em abordagem em um bar

Na tarde de segunda-feira (17/06), por volta das 18 horas, a Brigada Militar de Canela realizou uma abordagem em um bar do município após receber denúncias de comercialização de drogas no local. A operação resultou na apreensão de drogas e uma grande quantidade de cigarros sem procedência.

Durante a ação, os policiais militares revistaram e identificaram os frequentadores do estabelecimento. Com um dos indivíduos, foram encontradas diversas buchas de cocaína e uma quantia significativa em dinheiro, confirmando as suspeitas de tráfico de drogas.

Além das drogas, a revista no bar revelou 330 carteiras de cigarro sem comprovação de origem, que foram apreendidas e incluídas no registro da ocorrência.

O suspeito, flagrado com as drogas, foi preso por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Canela, onde aguardará os procedimentos legais. A ação da Brigada Militar reforça o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e outros crimes na região, contribuindo para a segurança da comunidade local.