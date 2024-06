Câmara Municipal de Canela custa cerca de R$ 5 milhões ao ano, entrega pouco e ainda faz “política” com nosso dinheiro

Como diria Capitão Nascimento, “o sistema é soda e custa caro, muito caro. E quem você acha que sustenta tudo isso”?

Nesta semana, a Câmara Municipal de Vereadores de Canela divulgou que cedeu, do seu recurso, R$ 300 mil para a reconstrução de Canela, a pedido da Prefeitura. Se eu precisasse resumir esta manchete numa frase, diria o seguinte, não fez nada mais que sua obrigação.

É preciso entender que a Câmara entrega muito pouco para a nossa comunidade. 70% do debatido lá é motivação pessoal, ataque político ou promoção partidária. Um palanque permanente para fazer política com recursos públicos.

Claro, existem assuntos importantes que são debatidos, examinados e votados na Câmara, como , agora, a discussão do novo Plano Diretor. Mas, estes, ocupam cerca de 30% do trabalho dos vereadores.

Em termos de orçamento, a Câmara pode receber 7% de todo o recurso próprio de Canela, ou seja, 7% de tudo que Canela arrecada de impostos e taxas próprias, por lei, pode ir para a Câmara. É muito dinheiro.

Isso daria, no caso do orçamento de Canela, que é de R$ 298 milhões, algo em torno de R$ 20 milhões para o Legislativo. Para nossa sorte (contém ironia), nossos nobres edis consomem algo em torno de R$ 5,5 milhões por ano.

Ah, as famosas emendas impositivas não saem deste valor, saem direto dos cofres do município. Uma bagatela, baratíssimo nosso Legislativo, né?

Ano após ano, legislatura após legislatura, presidente após presidente, muito pouco se investe no próprio legislativo. Não se pinta o prédio, não se arruma a estrutura, quase nada de equipamentos são adquiridos, nem mesmo o som do plenário, utilizado para amplificar as falas dos nobres edis, funciona bem.

Tudo isso para poupar recursos e devolver para o Prefeito no final do ano, se o presidente for do mesmo time político, claro. Nossa Câmara é uma das mais simples da região, justamente por isso.

Quanto ao serviço dos vereadores, entregam muito pouco pelo que consome de valores toda a estrutura do Legislativo Municipal. Depois se queixam que não são chamados para grupos e decisões importantes, ou que não tem representatividade, ou que as sessões não têm público, nem participação popular.

Lá já discutimos a compra de um helicóptero para Canela, pesque e pague no lago, já tivemos xingamentos de “burro” e “drogado”, já vimos vereador espalhando fake news, já rolou de tudo. E ainda tem gente que diz que não tem teatro na cidade…

O sistema foi feito para ser assim. Sem apoio do legislativo, ninguém governa, nem prefeito, nem governador, nem presidente. Então, seguimos mandando um caminhão de dinheiro para os vereadores fazerem gracinha com o boné alheio, no caso, nosso dinheiro, através e emendas e de devoluções de recursos.

Se tivéssemos retorno do trabalho legislativo (e aqui eu não falo dos servidores, pois eles são meios para o produto final, a atuação do vereador), eu não estaria escrevendo isso, pois seria investimento, mas hoje, pelo resultado, nossa Câmara é despesa.

Como diria Capitão Nascimento, “o sistema é soda e custa caro, muito caro. E quem você acha que sustenta tudo isso”?