Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias completa um ano

Nesta terça-feira (18), o vice-prefeito Luia Barbacovi participou da cerimônia de comemoração do primeiro ano de atuação do Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias (CRPO-H). Também participaram do ato, autoridades da segurança pública da região e representantes do Movimento de Combate à Violência de Gramado (Mocovi).

O CRPO-H está sediado em Gramado, em espaço subsidiado pelo Executivo Municipal, e abrange 11 municípios da região. “O Comando Regional é muito importante para a exemplar segurança que temos aqui. Estamos passando por um momento decisivo para a retomada do nosso turismo e, com certeza, a segurança da região é um dos nossos maiores atrativos”, destacou o vice-prefeito Luia Barbacovi.

Durante a cerimônia, o Comandante Coronel Ivens Giuliano apresentou um resumo das principais ações realizadas pelo CRPO-H neste primeiro ano de implantação. Entre os destaques, a estruturação da inteligência policial, implementação de um programa de palestras para conscientização sobre violência familiar, aquisição de um equipamento de internet via satélite Starlink e diminuição nos índices criminais em comparação com o ano anterior. “São dados que confirmam que a Brigada Militar é, realmente, a força da comunidade”, disse o comandante.