Combate ao borrachudo será retomado assim que os níveis dos arroios normalizarem

Orientação técnica é de que o larvicida biológico (BTI) não seja aplicado em períodos de chuvas intensas!

A Secretaria da Saúde de Gramado, por meio da Vigilância Ambiental, informa a comunidade gramadense que os trabalhos de combate aos mosquitos borrachudos estão temporariamente suspensos devido às condições climáticas. A orientação técnica é de que o larvicida biológico (BTI) não seja aplicado em períodos de chuvas intensas, quando córregos e arroios estão com níveis elevados de água.

O coordenador do setor de Vigilância Ambiental, José Mário, explica que a utilização do BTI será retomada assim que a situação climática estiver normalizada, com a aplicação do produto a cada 15 dias. “A proliferação dos borrachudos está diretamente relacionada a poluição dos mananciais, por isso, é importante que a comunidade auxilie contribuindo com a preservação do meio ambiente e dos predadores naturais do mosquito”, ressalta José Mário.