Luciano Melo busca continuidade do Programa Canela Cidade Empreendedora  

Nas últimas semanas, durante suas manifestações na Câmara Municipal, o vereador Luciano Melo reiterou a importância de se dar uma continuidade ao Programa Canela Cidade Empreendedora, em parceria com o SEBRAE, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA).

Em sua 2ª fase, o programa tem o propósito de acelerar o desenvolvimento local, com capacitações e aprimoramento de serviços, como nos Eixos de Desburocratização, nas Compras Governamentais, na Educação Empreendedora, no Eixo de Inovação e Valorização de empresas locais, assim como a busca pela implementação do futuro Loteamento Empresarial Multissetorial de Canela.

O loteamento, que deve ser construído no terreno adquirido pelo município na área denominada Caçador, próximo do futuro Aeroporto Internacional das Hortênsias, será um espaço que deverá contar com infraestrutura adequada para instalação de empreendimentos de pequenos e médio porte, e será uma oportunidade futura de alavancar o potencial empreendedor de Canela, bem como melhorar a economia e garantir mais investimentos para o Município.

O futuro Loteamento Empresarial estará ligado ao CIDICA, aproximando o Poder Público da iniciativa privada em um ambiente de inovação. Este projeto contará com Centro Administrativo, guarita de acesso, em lotes seguindo uma série de normas com legislação própria: “Precisamos do fortalecimento dos setores econômicos, a busca da diversificação da Matriz Econômica por meio da Tecnologia, ou seja, gerar oportunidades, aumentar a autoestima das pessoas, capacitar os canelenses, em especial nossos jovens, para mostrar que é possível mudar esse momento que a cidade vive”, lembrou Melo.