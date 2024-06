Não há razões para o perdão

Diante de um mundo cruel e agressivo, precisamos desenvolver mecanismos de defesa para sobreviver. Podemos pensar nessas defesas como as couraças que usamos, para que as flechas dos relacionamentos não nos tragam mais sofrimentos. Existem diferentes tipos de couraças, umas mais fortes, outras mais frágeis, algumas grossas, impermeáveis e pesadas, outras duríssimas e inflexíveis. Às vezes, usamos várias couraças. Porém, além das defesas que são saudáveis, também existem as que nos aprisionam. Para exercitarmos o perdão, precisamos primeiro selecionar o que deve permanecer e o que deve ser lançado fora, por sobrecarregar sua vida.

Sempre que pensamos no exercício do perdão, temos a sensação de que ele nos levará a um despojamento, que nos tornará frágeis e vulneráveis, e que a nossa vida será pautada pelo sofrimento. Entretanto, como filhos de Deus, sabemos que Deus é amor e Seus mandamentos não são pesados. Pelo contrário, “este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; ora, os seus mandamentos não são penosos” (1João 5:3).

Então, por que resistimos ao perdão? Há pelo menos cinco razões básicas que nos instigam a essa resistência. A primeira é porque pensamos que, se perdoarmos, seremos manipulados pelo ofensor e viraremos um “saco de pancada”. Mas, o perdão não implica abrir mão das nossas defesas e dignidade. A segunda é porque pensamos que, se escolhermos o caminho do perdão, iremos desistir da justiça. Isso não é verdade, pois, quando você escolhe perdoar, você não está perdendo o senso de justiça. A terceira é porque achamos que perdoar significa abrir mão do nosso senso de amor próprio, mas isso não é realidade. A quarta razão é porque somos naturalmente egoístas. Há uma resistência natural em nós, para liberarmos o perdão e essa resistência precisa ser vencida. Devemos abrir mão do egoísmo e do amor próprio, para que possamos obedecer a Deus e liberar o perdão. A quinta razão é porque achamos que perdoar significa não colocar limites. Contudo, o perdão não anula a responsabilidade da pessoa perdoada em relação aos seus atos (leia em Gálatas 6:7). Não há razões para não perdoar. Devemos exercitar o perdão, não porque o ofensor merece ou porque nós queremos, mas porque o perdão é um mandamento divino. Será que Deus, o nosso Criador, não merece nossa obediência? Logo, não há razões para o perdão. Nós exercitamos o perdão simplesmente porque ele é um mandamento divino e, todo mandamento divino deve ser praticado.



Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Combater a justiça própria, manipulação e controle”

Senhor Jesus, eu dou autorização ao Espírito da Vida para comandar os anjos de guerra do Senhor e combater os espíritos da justiça própria, da manipulação e do controle. Senhor Jesus, eu libero a ação do Espírito para que, neste momento, seja cortado todo domínio do maligno na minha mente e nas minhas emoções. Eu libero a Tua unção para remover todas as ideias, projetos e sentimentos que satanás guardou no meu coração.

Eu autorizo agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, que os anjos do Senhor estejam varrendo, com a vassoura de fogo de Deus, estes demônios para o fundo dos abismos. Senhor, prenda-os, não permita mais que eles se manifestem na minha mente para se expressarem e fazerem maldade através da minha vida. Neste momento eu quero consagrar a minha mente e o meu coração a Jesus Cristo e ao Espírito da Vida. Senhor Jesus, Tu tens liberdade de operar com poder e autoridade para varrer do meu coração tudo o que é das trevas, porque eu fui criado para ser vaso de Deus e eu quero hoje disponibilizar este vaso, o qual sou eu, para o uso exclusivo de Deus.

Eu, agora, ordeno que o espírito manipulador de Jezabel seja destronado e desligado completamente da minha alma. Agradeço-te, Senhor, e que o fluir e a unção interior do Espírito tomem o comando das mãos do espírito de Jezabel. Que o Espírito da Vida tenha domínio e reinado sobre a minha alma a partir de hoje porque o sangue de Cristo já me libertou das trevas. Jesus Cristo, o meu Senhor, o Qual eu seguirei até o fim, Este é a minha liberdade. Amém.

