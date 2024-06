Parador Hampel promove São João com festa aberta ao público no sábado (22)

Tradicional Hotel da Serra celebra noite de São João com quitutes, fogueiras e

brincadeiras típicas.

O Parador Hampel, do chef Marcos Livi, vai celebrar o São João no sábado (22), com

entrada franca. A programação começa às 20h e inclui o divertido casamento, que terá como

noivos o chef Dom Fabrizio e Ana Abbat. A segunda edição do evento prevê ainda fogueiras

e as tradicionais brincadeiras como quadrilha e pescaria.

O arraiá do Hampel contará com banda e barraquinhas com comidas típicas preparadas

pelo restaurante Ana Terra, que fica na propriedade. Cercado pela Mata Atlântica, em São

Francisco de Paula, o Hampel teve as portas abertas em 1899.

Serviço:

O que: Festa de São João

Onde: Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de

Paula)

Quando: 22 de junho, às 20h

Quanto: entrada franca. Couver artístico R$20

Os tickets de Consumo das barracas serão adquiridos na hora com valores entre R$10 e

R$40.

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

@ferroefogo @paradorhampel