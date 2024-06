Polícia Civil prende em Gramado suspeito de integrar grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico de drogas na Bahia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Gramado, cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Baiana contra homem investigado por integrar grupo criminoso com forte atuação no narcotráfico e homicidios correlatos cometidos naquele Estado. Na ocasião, a Polícia Civil da Bahia apurou que o suspeito estava residindo em Gramado, repassando as informações à Polícia Civil Gaúcha. Após monitoramento, a Delegacia de Polícia de Gramado logrou êxito na sua captura.

A prisão realizada em Gramado faz parte da OPERAÇÃO UNUM CORPUS – 13ª Fase, conforme consta na matéria veiculada pela PC Baiana:

“POLÍCIA CIVIL CUMPRE 14 MANDADOS DE PRISÃO E 09 MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE ÀS INVESTIGAÇÕES DO HOMICÍDIO QUE VITIMOU O INVESTIGADOR HILBERTO DA SILVA LOPES EM JUAZEIRO

Nesta data, após a deflagração da OPERAÇÃO UNUM CORPUS, foi articulada na área da 17ª Coorpin a ação “NA FORÇA DE UM RAIO”, formada pela Coordenadoria Regional e as equipes da Coordenadoria Regional (Catti-Norte e Núcleo de Inteligência), Delegacia de Homicídios, 1ª DT de Juazeiro e DTE com o propósito de cumprir 14 mandados de prisão e 09 mandados de busca e apreensão relacionado à investigação do Homicídio que vitimou o Policial Civil HILBERTO DA SILVA LOPES, fato ocorrido no dia 23/02/2024, em Juazeiro.

Na ação, foram cumpridas medidas cautelares em Juazeiro e Sobradinho, tendo ainda sido dado cumprimento à mandados de prisão no Conjunto Penal de Juazeiro, Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina-PE nos Presídios de Serrinha, Feira de Santana e na cidade de Gramado-RS

O Grupo criminoso é investigado por TRÁFICO DE DROGAS e é responsável por mais de 20 HOMICÍDIOS na região, alcançando os municípios de Juazeiro, Casa Nova e Sobradinho.

As investigações da PC da Bahia apontaram a atuação de uma ORCRIM com presença nas cidades de Sobradinho/BA, Casa Nova/BA e Juazeiro com incursão pelo Tráfico de Drogas, prática de Homicídios e Associação para o tráfico.

A ORCRIM tem atuação na macrorregião do Vale do São Francisco, era estruturada em núcleos que agem em conjunto para ampliar a força da organização criminosa na região.”

Os Delegados Gustavo Celiberto Barcellos, Diretor da 2 Região Policial, e Fernanda Seibel Aranha, titular da DP Gramado, ressaltam que se trata de importante prisão de homem suspeito de envolvimento em crimes gravíssimos, no âmbito de grupo criminoso com atuação na Bahia, inclusive responsável, segundo as apurações da PC Baiana, pela morte de um Policial Civil daquele Estado. Ambos ainda referiram que criminosos que procurarem Gramado e região para se esconder de seus atos ilícitos serão descobertos e responsabilizados. Por fim, exaltaram a troca de informações com a PC Baiana, que possibilitou essa importante prisão em Gramado.

Após as formalidades legais, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.