Polícia Civil realiza Papo de Responsa no colégio Marista Maria Imaculada, em Canela

Na manhã desta segunda-feira (10/06/24), o projeto “Papo de Responsa” da Delegacia de Polícia de Canela (DP Canela) – 2ª DPRI, retornou ao Colégio Marista Maria Imaculada. Os Policiais Civis Sílvia Berro e Maurício Viegas conduziram duas sessões de diálogo com os estudantes.

No primeiro momento, 65 alunos dos 8º anos do Ensino Fundamental participaram da conversa. Em seguida, foi a vez de 70 alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental, totalizando 135 estudantes engajados.

Durante as sessões, foram discutidos temas cruciais como bullying, cyberbullying e respeito às figuras de autoridade. A iniciativa visa promover a conscientização e o diálogo entre os jovens sobre questões relevantes para a convivência escolar e social.