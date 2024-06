Prefeitura disponibiliza documentos do Plano Diretor do Município

A Prefeitura de Canela sempre buscando a transparência e a participação cidadã disponibilizou, em seu site oficial, um link direto para que todos possam acessar os documentos elaborados até o momento no processo de criação do novo Plano Diretor da cidade.

Os documentos disponíveis incluem o plano de trabalho, a base de dados, o diagnóstico e as atas das audiências públicas realizadas. Esta iniciativa visa garantir que os cidadãos tenham acesso integral às informações que estão moldando o futuro urbanístico e territorial de Canela.

O Plano Diretor é um instrumento crucial para o planejamento e a organização do crescimento urbano, abordando aspectos como o uso do solo, infraestrutura, mobilidade urbana e preservação ambiental. A disponibilização desses documentos permite que a população acompanhe de perto as etapas e os fundamentos técnicos do projeto.

Além do acesso aos documentos, a prefeitura também implantou um campo específico para perguntas e sugestões da comunidade. Todas as contribuições enviadas serão encaminhadas à empresa responsável pela elaboração do Plano Diretor, assegurando um canal direto de comunicação entre a população e os técnicos envolvidos no projeto.

“Queremos que a população participe ativamente e se sinta parte desse processo. O novo Plano Diretor deve ser construído com a visão e as necessidades de todos os canelenses”, destacou Carina Rodolfi Boeira Rizzo, arquiteta . Ela reforça que a participação cidadã é essencial para um planejamento urbano que atenda verdadeiramente aos interesses da comunidade.

Os interessados podem acessar os documentos e enviar suas perguntas e sugestões diretamente pelo site oficial da Prefeitura de Canela através do link: https://acesse.one/ZYY8W. A administração municipal reforça a importância da participação de todos nesse processo, que terá um impacto significativo no desenvolvimento sustentável e na qualidade de vida da cidade.