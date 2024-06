Saúde abrirá Abrigo Temporário de Adoções de Cães e Gatos

Devido ao elevado número de abandono de animais no município nos últimos tempos, o Programa de Posse Responsável teve a iniciativa de montar um Abrigo Temporário de Adoções. O objetivo é que o espaço, que será montado junto ao Expogramado, receba os animais após o atendimento e castração, para que a comunidade possa visitá-los e realizar a adoção.

A diretora da Vigilância em Saúde, Flávia Oliveira, destaca que a ação é temporária. “Infelizmente, o Abrigo Municipal não dispõe de mais espaço para abrigar os animais e a demanda é crescente. Lembramos a população que o local não será um depósito de animais, o objetivo não é recolher todos os animais e deixar por tempo indeterminado, mas sim encontrar um adotante para os animais abandonados”, afirma.

AUXÍLIO DE VOLUNTÁRIOS

Com o intuito de atender os animais abrigados da melhor maneira possível e possibilitar que a sociedade faça parte da ação, o Programa de Posse Responsável solicita o apoio de voluntários.

Quem tiver interesse em participar, poderá entrar em contato no WhatsApp (54) 98402-0423 informando nome completo, telefone e turno que deseja auxiliar. “Precisamos de voluntários para manhã, tarde e noite. Contamos com a colaboração de todos para que possamos ajudar esses animais a encontrar novos lares”, ressalta a coordenadora do Programa de Posse Responsável, Laura de Rossi.