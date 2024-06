Secretaria de Saúde de São Francisco de Paula promove “Sábado da Saúde” com atividades voltadas à prevenção de doenças

Evento acontece neste sábado (22) e deve oferecer uma variedade de terapias integrativas, como musicoterapia, meditação, massoterapia, Reiki e liberação miofascial

A Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco de Paula realiza no próximo sábado (22), o Sábado da Saúde, evento com atividades voltadas para promover o bem-estar da comunidade local. A iniciativa, que faz parte do programa Viver Mais e Melhor, acontece no antigo prédio da prefeitura, na Avenida Júlio de Castilhos, ao lado dos Correios, das 9h às 14h.

Com foco no cuidado e na prevenção, o Sábado da Saúde oferecerá uma variedade de terapias integrativas, como musicoterapia, meditação, massoterapia, Reiki e liberação miofascial. Também haverá orientações em saúde mental e nutricional, além de sessões de ginástica laboral. Os serviços serão prestados por profissionais da Secretaria de Saúde e devem funcionar em um sistema de rodízio para que todos possam experimentar cada uma das terapias oferecidas.

De acordo com o Secretário de Saúde Juliano Paz, o Sábado da Saúde é uma oportunidade para que as pessoas cuidem da sua saúde física e mental de forma preventiva. “A expectativa é que essa ação contribua para a conscientização sobre a importância de manter um estilo de vida saudável e prevenir doenças, beneficiando assim toda a comunidade”, ressaltou Paz.

Viver Mais e Melhor

O programa Viver Mais e Melhor é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde que visa promover, de maneira bastante inovadora, um cuidado com a saúde física e mental com foco total em qualidade de vida e longevidade, através da ação de uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, professores de educação física e psicólogas.



O Programa Viver Mais e Melhor disponibiliza consultas especializadas, oficinas, palestras, aulas em grupo, prática de atividades físicas e atendimentos individualizados, de acordo com as necessidades únicas de cada indivíduo. Neste primeiro momento, a prioridade é atender pacientes com doenças crônicas e que já tenham vínculo com as Unidades de Saúde. A inscrição no Programa Viver Mais e Melhor pode ser feita através do link bit.ly/vivermaisemelhorsfp.



Medicina do Estilo de Vida

A Medicina do Estilo de Vida (MEV), no qual a proposta do Programa se baseia, é um tipo de abordagem interdisciplinar baseada em evidências científicas que preconiza mudanças de hábitos e do estilo de vida com o objetivo de prevenir, tratar e, em alguns casos, reverter doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida. Os 7 eixos do Programa Viver Mais e Melhor são a alimentação saudável, o exercício físico regular, a saúde do sono, o controle do estresse, o controle de substâncias tóxicas e as conexões sociais e interpessoais saudáveis.

Serviço:

O quê: Sábado da Saúde

Quando: 22 de junho, das 9h às 14h

Onde: Avenida Júlio de Castilhos, 444 (antigo prédio da Prefeitura)

Atividades: Terapias integrativas (musicoterapia, aromaterapia, meditação, massoterapia, Reiki e liberação miofacial), ginástica laboral, orientação em saúde mental e nutricional