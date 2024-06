Temporada de Inverno de Canela 2024: Cultura, diversão e gastronomia de 29 de junho a 11 de agosto

A Temporada de Inverno de Canela 2024 promete aquecer os corações e os sentidos de moradores e turistas entre os dias 29 de junho e 11 de agosto. Com uma programação diversificada, o evento se destaca como um dos principais atrativos do inverno na Serra Gaúcha, oferecendo uma combinação irresistível de cultura, entretenimento e gastronomia.

Cultura e Entretenimento

O evento traz uma série de atividades culturais, incluindo apresentações musicais que prometem animar as noites frias. No dia 29 de junho, a cantora Tati Portela abre a temporada com um show na Praça João Corrêa às 19h30. Em 6 de julho, a banda The Travellers promete encantar o público no mesmo horário e local. Estas atrações são apenas o início de uma programação repleta de talentos e diversidade cultural.

Outra atração a ter a data confirmada é a Festa Julina, uma parceria com o Departamento de Cultura.

Gastronomia

Nenhuma temporada de inverno estaria completa sem uma celebração da gastronomia local. A tradicional Festa Colonial chega à sua 30ª edição, trazendo para o centro da cidade o melhor da culinária do interior. Os visitantes poderão saborear pratos típicos preparados com ingredientes frescos e tradicionais, proporcionando uma verdadeira viagem gastronômica.

Atividades ao Ar Livre

Além das atrações culturais e gastronômicas, Canela oferece uma gama de atividades ao ar livre que aproveitam o cenário natural exuberante da região. Trilhas ecológicas, passeios e visitas a parques permitem que os visitantes explorem as belezas naturais mesmo no frio do inverno, tornando a experiência ainda mais enriquecedora.

Hospedagem

A rede hoteleira de Canela se preparou para receber os turistas com conforto e hospitalidade. Hotéis e pousadas oferecem pacotes especiais para a temporada, com descontos e benefícios exclusivos. Para uma experiência ainda mais autêntica, muitas opções de hospedagem contam com lareiras aconchegantes e vistas deslumbrantes para a paisagem serrana.

Programação destacada

O Secretário de Turismo, Gilmar Ferreira, destaca a importância da Temporada de Inverno como um evento multifacetado que combina o melhor da cultura, entretenimento, gastronomia e natureza, além de contribuir para a retomada da economia local, bastante impactada pelas fortes chuvas que castigaram o Estado.

Atrações da Temporada de Inverno

29/6 – Tati Portela – 19h30

– Tati Portela – 19h30 6/7 – The Travellers – 19h30

30ª Festa Colonial

12/7 – Garfo e Bombacha – 18h

– Garfo e Bombacha – 18h 12/7 – Banda Nosso Balanço – 19h30

– Banda Nosso Balanço – 19h30 13/7 – Banda Retruco – 19h30

– Banda Retruco – 19h30 14/7 – Banda Star Beatles – 19h30

– Banda Star Beatles – 19h30 18/7 – Banda Os Atuais – 19h30

– Banda Os Atuais – 19h30 25/7 – Banda Porto do Som – 19h30

– Banda Porto do Som – 19h30 28/7 – Banda Corpo e Alma – 19h30

– Banda Corpo e Alma – 19h30 A Festa Colonial também contará com atrações de artistas locais.

Feira do Livro: 6 a 11 de Agosto

Todas as atividades acontecem na Praça João Corrêa.

A Temporada de Inverno de Canela 2024 é uma promoção da Secretaria de Turismo e Cultura e promete uma celebração imperdível para quem busca curtir um fim de semana romântico, uma aventura em família ou uma pausa relaxante. Canela se firma como o destino perfeito para os dias frios de inverno, oferecendo uma experiência completa e memorável.