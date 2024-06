6ª Conferência Municipal de Cultura de Canela acontece em julho

No dia 06 de julho acontecerá a importante 6ª Conferência Municipal de Cultura, o evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), discutirá o Plano Municipal de Cultura e a importância do Sistema Municipal de Cultura.

O Plano Municipal de Cultura é um documento estratégico que estabelece metas e ações para fortalecer a cultura local. Entre seus objetivos estão a valorização da cultura de Canela, o apoio à produção artística, a integração entre educação e cultura, e a descentralização das ações culturais.

A comunidade está convidada a participar ativamente, contribuindo com ideias e propostas para o desenvolvimento cultural de Canela e quem comparecer e for agente cultural incrito no cadastro da Cultura, cujo link está na bio do Instagram: cultura@canela poderá concorrer a vaga de conselheiro Municipal de Políticas Culturais. O evento é gratuito e aberto ao público, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela- CIDICA, localizado na Rua São Francisco, 199 – Boeira.

Para mais informações entre em contato com o setor de Cultura do município pelo fone: (54) 3282-5189 ou presencialmente na R. Danton Corrêa da Silva, 746 – Centro. Participe e ajude a construir o futuro cultural de Canela!