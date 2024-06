Acidente, envolvendo três carros, na RS-115, deixa feridos

Colisão aconteceu no final da tarde de ontem, em Três Coroas

Na tarde de quarta-feira (19), um acidente envolvendo três veículos deixou feridos na RS-115, em Três Coroas. O incidente ocorreu por volta das 18h40 no quilômetro 26 da rodovia, no sentido Gramado-Taquara. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente começou quando um Fiat Uno, placas de Três Coroas, conduzido por uma mulher de 29 anos, colidiu contra uma árvore. Em seguida, um GM Prisma Maxx, placas de Gramado, dirigido por um homem de 46 anos, bateu na traseira do Uno. Logo após, um GM Celta, dirigido por um homem de 34 anos, colidiu na traseira do Prisma, com placas de Três Cororas.

Os três motoristas e uma passageira de 26 anos do Prisma sofreram lesões corporais e foram encaminhados para o Hospital Dr. Oswaldo Diesel. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Três Coroas prestou atendimento no local.