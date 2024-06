Em Brasília, prefeito Nestor Tissot trabalha na captação de recursos para Gramado

Agenda inclui reuniões nos Ministérios das Cidades, do Turismo e da Integração e do Desenvolvimento Regional, além de encontros com outras lideranças políticas!

O prefeito Nestor Tissot embarcou para Brasília no início desta semana e desde terça-feira (18) está percorrendo Ministérios, participando de reuniões com lideranças políticas e protocolando projetos com o objetivo de captar recursos para Gramado. No primeiro dia de trabalhos o chefe do Executivo gramadense foi recebido pelo Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para tratar sobre verbas visando a recuperação de pontos do município que foram atingidos pelas chuvas. “O ministro Jader Barbalho foi extremamente atencioso com as demandas de Gramado e durante a audiência comprometeu-se em analisar com carinho os nossos pleitos”, comentou Tissot.

Na sequência, Nestor Tissot esteve no Ministério do Turismo com o propósito de solicitar mais recursos para investimentos em obras de cortinas atirantadas em concreto armado, para contenção de encostas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, durante visita à Gramado no início deste mês, já havia confirmado o repasse de R$ 2 milhões. No entanto, o prefeito Nestor Tissot aproveitou a ida à capital federal para reivindicar o repasse de mais R$ 3 milhões devido à complexidade e ao alto custo das obras.

Outra agenda foi na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), onde o prefeito Nestor Tissot buscou viabilizar a captação de mais R$ 1,5 milhão, além dos R$ 2,7 milhões já destinados ao município. “Fui muito bem recebido, tanto no Ministério do Turismo como no Ministério da Integração, que acenaram positivamente e relação as nossas solicitações. Estou otimista em retornar com boas notícias para nossa comunidade”, revela Tissot.

ENCONTRO COM PARLAMENTARES

Os trabalhos em Brasília tiveram continuidade na quarta-feira (19), quando o prefeito Nestor Tissot esteve presente em reuniões com parlamentares. Na ocasião, o Dep. Federal Marcel Van Hattem (Novo) confirmou a destinação de uma emenda no valor de R$ 500 mil para investimentos em saúde e obras de infraestrutura urbana, enquanto que o Dep. Federal Carlos Gomes (Republicanos) oficializou o repasse de R$ 500 mil para aplicação na área da saúde.