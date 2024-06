 Garimpo Ilegal Em Canela

Eu, sinceramente, me senti um completo ignorante tentando compreender o que tinha acontecido em Canela com o desmonte de “garimpo de Criptomoedas” em dois logradouros nos últimos dias.

Li e reli a matéria da Folha. Não era nenhuma questão gramática, de concordância ou algo que o valha. Realmente o mundo está mudando. Até para se fazer um “gato” a coisa está mais moderna. E não era um gatinho qualquer não. Mais de cem mil reais em luz para manter um esquema que renderia milhares de reais. Tudo isso em localidades nada suspeitas para este tipo de delito.

A redundância aqui vai nos parabéns para o Delegado Vladimir e sua equipe que, para variar, desmontam mais um esquema. Seja mais sofisticado cheio de Computadores e fios conectados ou seja mais “tosco” com lajotas sendo desviadas na cara de pau, a equipe da Delegacia de Polícia de Canela está sempre pronta para pegar os meliantes no pulo!

A Praça é Nossa?

Esqueçam a chuva que não desiste de cair nos últimos dois meses. Ao menos neste tópico. Qual foi a última vez que vocês aproveitaram a Praça João Correia de verdade? Esses dias fui comprar um dos maravilhosos pães quentinhos direto dos fornos coloniais. A situação é um mix de constrangimento e descaso. Gente dormindo pelos bancos, bicicletas passando em velocidade, nenhum som ambiente, quase ninguém brincando na pracinha, palco com “moradores” e nada de famílias circulando por ali. De noite então chega a dar medo. A Festa Colonial pode trazer um alento, mas está mais do que na hora de se discutir a ocupação da Praça pela comunidade de uma forma verdadeira. Hoje o que vemos no coração da nossa cidade é digno de pena!

Ainda em Relação a Praça:

E sobre os indígenas que fariam seu comércio ali? Matéria no site da Prefeitura no dia 25 de Janeiro deste ano tem o seguinte título: “Prefeitura e Líderes Kaingang firmam Acordo para Regularizar Comércio Indígena.”

Foi destacado acordo entre o Cacique Mauricio e a fiscalização. Nada aconteceu e tudo voltou ao normal com a ocupação do entorno da Igreja pelos mesmos novamente. Pensando comercialmente, Maurício e a turma indígena estão corretos. Qual local tem mais apelo? Qual local está mais bem cuidado? Não é preciso discutir sobre isso. E pra variar as coisas aqui se perdem no tempo. Como o Centro de Feiras, como o Parque do Palácio, como a Casa de Pedra, como o Teatrão e tantas outras questões.

E o Salário ó?

Quase zero a participação da comunidade na audiência pública em relação aos proventos dos agentes públicos para os próximos 4 anos. A bem da real conversando com muitas pessoas elas parecem ter largado certos debates de mão. É ginásio que fazem barulho e depois não vai sair é Centro de Feiras que vende mas não vende e tantas outras coisas. O Plano Diretor está tendo um debate saudável e interessante que consegue se sobrepor a demagogia barata de muitos. Eu já dei minha opinião sobre os vencimentos, principalmente dos vereadores. Saberemos logo mais quanto cada um vai ganhar. Aí você faz o seguinte: analisa se o seu próximo escolhido vai ter condições de honrar com os valores que vai receber. Seja pelo seu trabalho, seja pela sua conduta ou seja pela sua qualificação para atender as necessidades que o cargo exige. Não existe vereador caro, existe vereador que não vale o preço. Só isso!