Incêndio destrói uma residência e atinge outra, em São Francisco de Paula

Na madrugada desta quarta-feira (19), por volta das 03h45, um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência de madeira na rua Monteiro Lobato, bairro Santa Isabel, em São Francisco de Paula.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com uma das casas completamente em chamas, com o fogo já se alastrando para a segunda residência ao fundo. A equipe de combate a incêndios atuou rapidamente, utilizando cerca de cinco mil litros de água para controlar as chamas, realizar o rescaldo e proteger as propriedades adjacentes.

Felizmente, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sob investigação.

A comunidade local expressa sua solidariedade com as famílias afetadas, enquanto aguardam os resultados das investigações para entender a origem do incêndio.