Obra de contenção na RS-235 será viabilizada por parceria público/privada

Administração Municipal, Planta Gramado e empresas especializadas trabalham em conjunto na recuperação do trecho próximo ao Parque Knorr!

A Administração Municipal e a entidade Planta Gramado, composta por engenheiros, arquitetos, construtores e empresários da construção civil, estão trabalhando em conjunto para recuperar o trecho da RS-235 (KM 36, sentido Canela/Gramado), nas proximidades do Parque Knorr, que sofreu um deslizamento de terra devido as fortes chuvas que atingiram o Estado e a região ao longo do mês de maio. A obra, orçada em cerca de R$ 1.230.000,00, será viabilizada com recursos oriundos de ‘Medida Compensatória’, conforme Termo de Compromisso firmado com a Diamond Construtora e Incorporadora, após aprovação pelo Poder Executivo de um ‘Estudo de Impacto de Vizinhança’ (EIV) relacionado a um empreendimento que está sendo instalado no município.

Já a iniciativa privada gramadense, através da entidade Planta Gramado, contribuiu com o processo doando o projeto da obra de contenção da encosta com solo grampeado e drenos horizontais profundos, que foi desenvolvido pela empresa Baras Engenharia Geotécnica e Fundações, tendo como responsável técnico o engenheiro Luiz Cláudio Baras. A execução da obra, que deve iniciar nos próximos dias, ficará sob a responsabilidade da empresa Estabilize Engenharia Geotécnica.

Na quarta-feira (19) o vice-prefeito Luia Barbacovi, acompanhado pelo secretário de Planejamento de Gramado, Rafael Bazzan, pelo presidente da Planta Gramado, Bernardo Tomazelli, engenheiros e profissionais que estão envolvidos no trabalho estiveram no local para realizar uma vistoria técnica. “Essa relação próxima entre o poder público e o empresariado gramadense é fundamental para o nosso município, sendo uma marca de Gramado ao longo dos últimos anos. Agradecemos pela confiança e estamos sempre à disposição para trabalhar em prol da comunidade”, avalia o vice-prefeito Luia Barbacovi.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

O secretário de Planejamento, Rafael Bazzan, informa que o cronograma de trabalho deve iniciar na próxima semana, com a preparação do terreno e do canteiro de obras, assim que as condições climáticas permitirem. “Estamos analisando todas as possibilidades de intervenções, priorizando horários que gerem o menor impacto possível na mobilidade urbana”, revela Bazzan.