Secretaria de Turismo e Cultura de Canela lança formulário para Diagnóstico da Situação dos Agentes Culturais após enchentes

Em um esforço para avaliar e apoiar a comunidade cultural de Canela, a Secretaria de Turismo e Cultura, através do Departamento de Cultura, lançou um formulário intitulado “Levantamento da Situação dos Agentes Culturais do Município de Canela – Devido às Enchentes do RS 2024”. Este importante instrumento estará disponível para preenchimento até o dia 03 de julho e visa coletar informações essenciais para a formulação de medidas e políticas públicas que atendam às necessidades emergentes da classe cultural neste momento crítico.

As enchentes que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul deixaram um rastro de desafios, afetando profundamente diversos setores, incluindo o cultural. A Secretaria de Turismo e Cultura de Canela reconhece a urgência de entender o impacto específico sobre os agentes culturais locais e, para isso, conta com a participação de músicos, pintores, artesãos, bonequeiros, bailarinas, atores, poetas, escritores e todos os profissionais que compõem este vibrante setor no preenchimento do formulário.

“A participação de cada agente cultural é crucial para que possamos ter um panorama real e abrangente da situação. Com estas informações, seremos capazes de desenvolver políticas públicas mais eficazes e direcionadas, garantindo que o apoio chegue onde é mais necessário,” afirma a coordenadora do departamento de cultura Solange Aguiar Mengue

O formulário, que pode ser acessado através do link na bio do Instagram oficial (@cultura_canela), é simples e objetiva, buscando obter dados sobre as perdas materiais, dificuldades enfrentadas e necessidades imediatas dos profissionais culturais. A Secretaria enfatiza que todas as informações coletadas serão tratadas com confidencialidade e utilizadas exclusivamente para a formulação de estratégias de apoio e recuperação.

Além disso, a iniciativa também visa fortalecer a rede de comunicação e colaboração entre os agentes culturais, promovendo um ambiente de solidariedade e apoio mútuo. A Secretaria de Turismo e Cultura de Canela acredita que, juntos, é possível superar os desafios impostos pelas chuvas e revitalizar o cenário cultural do município.

Em caso de dúvidas entre em contato com o departamento de cultura através do fone:(54) 3282-5189 ou presencialmente na R. Danton Corrêa da Silva, 746 – Centro.