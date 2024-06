Social Media Day: 2º Encontro de Influenciadores Digitais

Em celebração ao Social Media Day, o Dia Mundial da Mídia Social, o Centro de Inovação, Desenvolvimento e e Inovação de Canela (CIDICA) prepara uma edição especial do 2º Encontro de Influenciadores Digitais. O evento, será repleto de atrações e oportunidades imperdíveis.

Um dos momentos mais aguardados do encontro será a homenagem aos três influenciadores digitais que mais se destacaram no último ano. Esses profissionais, que conquistaram grandes feitos e engajamento significativo, serão reconhecidos por sua criatividade, inovação e impacto nas redes sociais.

Além das homenagens, o evento contará com palestras focadas no papel crucial dos influenciadores digitais durante crises e calamidades. Em um mundo onde as mídias sociais se tornaram ferramentas essenciais para disseminar informações e prestar auxílio em situações de emergência, entender a responsabilidade e a influência desses profissionais é fundamental.

Além do conteúdo educativo, os participantes podem esperar muita diversão e networking. O ambiente será propício para troca de experiências, estabelecimento de novas parcerias e aprendizado mútuo.

Os lugares para o evento são limitados. Portanto, é essencial que os interessados façam sua inscrição atráves do link: https://encurtador.com.br/Od6MR, o quanto antes para garantir participação neste evento que promete ser inesquecível.

Não perca a oportunidade de se conectar com outros influenciadores, aprender com os melhores e celebrar o impacto positivo das mídias sociais no mundo moderno.

Data:28/06

Local:CIDICA – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela